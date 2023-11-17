Пучкова Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Пучков Василий Симеонович
Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)
восприеники: Елович Григорий Иванович Анисова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1914
Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)
восприемники Иван Евставьев Пучков Мария Леонтьевна Пучкова
Рождение ребёнка
18.02.1917
Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Тимофей Симеонович
Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно