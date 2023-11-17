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Пучкова Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Пучков Василий Симеонович

Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприеники: Елович Григорий Иванович Анисова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1914

Сын: Пучков Иоан Семенович

Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Иван Евставьев Пучков Мария Леонтьевна Пучкова
Рождение ребёнка
18.02.1917

Сын: Пучков Максим Семенович

Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Тимофей Симеонович

Отец ребёнка: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Симеон (Семен) Евсеевич (Евставьевич)

Смерть
Неизвестно
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