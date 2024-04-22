Пучкова Евдокия Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Фамилии из списка избирателей в Учредительное собрание Мариинского уезда Томской губернии за 1917 г. Боготольский Завод Фонд № Д-55. Опись № 1. Дело № 176
Рождение ребёнка
24.09.1915
Дочь: Пучкова Анна
внебрачная восприемники Василий Семенович Серебряков Наталья Евсеевна Игнатьева
Смерть
Неизвестно