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Пучкова Евдокия Евсеевна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Пучков Евсей (Евстафий) Ефимович

Мать: Пучкова Ульяна Тимофеевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Фамилии из списка избирателей в Учредительное собрание Мариинского уезда Томской губернии за 1917 г. Боготольский Завод Фонд № Д-55. Опись № 1. Дело № 176
Рождение ребёнка
24.09.1915

Дочь: Пучкова Анна

Отец ребёнка: не указан

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
внебрачная восприемники Василий Семенович Серебряков Наталья Евсеевна Игнатьева
Смерть
Неизвестно
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