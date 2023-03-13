Дыринъ Иванъ
Место рождениядеревни Врашковъ
Дата рождения1750
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Дыринъ Фома Кирилловъ
Мать: Марья Афонасьева
деревни Врашковъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дыринъ Иванъ
Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дыринъ Василий
Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дырина Акулина Яковлева
Смерть
1821
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан