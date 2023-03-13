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Дыринъ Иванъ

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Место рождения

деревни Врашковъ

Дата рождения

1750

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Дыринъ Фома Кирилловъ

Мать: Марья Афонасьева

деревни Врашковъ
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Дыринъ Иванъ

Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дыринъ Василий

Мать ребёнка: Дырина Акулина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дырина Акулина Яковлева

Смерть
1821
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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