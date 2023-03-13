(Дырина) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дырина) Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Дыринъ Иванъ

Мать: Дырина Акулина Яковлева

Смерть
1791
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