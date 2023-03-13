Дырина Акулина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти08.04.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Дыринъ Иванъ
Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дыринъ Василий
Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дыринъ Иванъ
Смерть
08.04.1812