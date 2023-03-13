Дырина Акулина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дырина Акулина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

08.04.1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Дыринъ Иванъ

Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дыринъ Василий

Отец ребёнка: Дыринъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыринъ Иванъ

Смерть
08.04.1812
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