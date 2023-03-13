Дыринъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Дыринъ Иванъ
Мать: Дырина Акулина Яковлева
Бракосочетание
28.06.1813
Жена: Дырина Наталья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дыринъ Алексей
Мать ребёнка: Дырина Наталья
Рождение ребёнка
11.10.1821
Сын: Дыринъ Яковъ
Мать ребёнка: Дырина Наталья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Дырина Наталья