Дыринъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыринъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Дыринъ Иванъ

Мать: Дырина Акулина Яковлева

Бракосочетание
28.06.1813

Жена: Дырина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дыринъ Алексей

Мать ребёнка: Дырина Наталья

Рождение ребёнка
11.10.1821

Сын: Дыринъ Яковъ

Мать ребёнка: Дырина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Дырина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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