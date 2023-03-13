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Дыринъ Фома Кирилловъ

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Место рождения

вПочинке Васильевскомъ

Дата рождения

1717

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Кирило Дорофеевъ

Мать: не указана

вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1741

Сын: Дыринъ Романъ

Мать ребёнка: Марья Афонасьева

вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Марья Афонасьева

вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750

Сын: Дыринъ Иванъ

Мать ребёнка: Марья Афонасьева

деревни Врашковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыринъ Петръ

Мать ребёнка: Марья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Афонасьева

Смерть
1758
вПочинке Васильевскомъ
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