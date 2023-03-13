Дыринъ Фома Кирилловъ
Место рождениявПочинке Васильевскомъ
Дата рождения1717
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Кирило Дорофеевъ
Мать: не указана
вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дыринъ Романъ
Мать ребёнка: Марья Афонасьева
вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Марья Афонасьева
вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дыринъ Иванъ
Мать ребёнка: Марья Афонасьева
деревни Врашковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыринъ Петръ
Мать ребёнка: Марья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Афонасьева
Смерть
1758
вПочинке Васильевскомъ