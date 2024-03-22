Марья Афонасьева
Место рождения
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1741
Сын: Дыринъ Романъ
Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ
вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ
вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дыринъ Иванъ
Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ
деревни Врашковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дыринъ Петръ
Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ
Бракосочетание
Неизвестно