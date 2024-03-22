Марья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Афонасьева

Место рождения

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Плосково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Дыринъ Романъ

Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ

вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ

вПочинке Васильевскомъ
Рождение ребёнка
1750

Сын: Дыринъ Иванъ

Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ

деревни Врашковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыринъ Петръ

Отец ребёнка: Дыринъ Фома Кирилловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыринъ Фома Кирилловъ

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