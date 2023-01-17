Яков Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1712
Отец: Григорий Кондратьев
Мать: Евдокия Павлова
ИВ-1737 Яков 25=1712 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Яков Григорьев 27=1712 ИВ-1740 Яков Григорьев 27=1713 ИВ-1741 Яков Григорьев 28=1713 ИВ-1742 Яков Григорьев 29=1713 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков ... Показать все
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Соломония Яковлева
Мать ребёнка: Первая Жена Евфимия Григорьева
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Соломонида Яковлева 6=1731 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Соломония 8=1731 ИВ-1740 Соломонида 9=1731 ИВ-1741 Соломонида 10=1731 ИВ-1742 Соломонида 11=1731 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Первая Жена Евфимия Григорьева
ИВ-1737 Марфа Яковлева 5=1732 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Мавра 7=1732 ИВ-1740, 1741, 1742 Марфы нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745 Марфы нет (где она?) ИВ-1746 Мавра 11=1735 ИВ-1747 М... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Первая Жена Евфимия Григорьева
ИВ-1737 Мария Яковлева 2=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 МАРФА 4=1735 ИВ-1740 МАВРА 6=1734 ИВ-1741, 1742 Мавры нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 МАВРА 10=1734 ИВ-1745 МАВРА 11=1734 ИВ-1746... Показать все
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Вера Яковлева
Мать ребёнка: Первая Жена Евфимия Григорьева
ИВ-1737 Веры нет ИВ-1738 --- ИВ-1739 Веры нет (почему?) ИВ-1740 Вера 2=1738 ИВ-1741 Вера 3=1738 ИВ-1742 Вера 5=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Вера 8=1738 ИВ-1745 Вера 9=1737 ИВ-1746 Вера 9... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Сын: Феофилакт Яковлев
Мать ребёнка: Первая Жена Евфимия Григорьева
ИВ-1740, 1741 Феофилакта нет ИВ-1742 Феофилакт того же года=1742 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феофилакт 4=1740 ИВ-1745 Феофилакт 5=1740 ИВ-1746 Феофилакт 5=1741 ИВ-1747 Феофилакт 6=1741 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Первая Жена Евфимия Григорьева
ИВ-1741, 1742 Тимофея нет (где он?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Тимофей 3=1741 ИВ-1745 Тимофей 4=1741 ИВ-1746 Тимофей 4=1742 ИВ-1747 Тимофей 5=1742 ИВ-1748 Тимофей 5=1743
Рождение ребёнка
1746
Сын: Афанасий Яковлев
Мать ребёнка: Вторая Жена Варвара Валаамова
ИВ-1748 Афанасий 2=1746
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Вторая Жена Варвара Валаамова
ИВ-1748 Пётр 1=1747
Рождение ребёнка
22.03.1755
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Вторая Жена Варвара Валаамова
МК-1755 22.03.1755 Деревни Андреевского у крестьянина Якова Григорьева сын Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно