Соломония Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Яковлева

Соломония Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Яков Григорьев

Мать: Первая Жена Евфимия Григорьева

АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Соломонида Яковлева 6=1731 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Соломония 8=1731 ИВ-1740 Соломонида 9=1731 ИВ-1741 Соломонида 10=1731 ИВ-1742 Соломонида 11=1731 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
12.07.1750

Муж: Никита Иванов

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1750 12.07.1750 Той вотчины деревни Починка крестьянина Ивана Осипова сын отрок Никита той вотчины деревни Андреевского Яковлевой дочерью Филипова девкой Соломонией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close