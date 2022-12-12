Соломония Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1731
Отец: Яков Григорьев
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Соломонида Яковлева 6=1731 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Соломония 8=1731 ИВ-1740 Соломонида 9=1731 ИВ-1741 Соломонида 10=1731 ИВ-1742 Соломонида 11=1731 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-17... Показать все
Бракосочетание
12.07.1750
Муж: Никита Иванов
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1750 12.07.1750 Той вотчины деревни Починка крестьянина Ивана Осипова сын отрок Никита той вотчины деревни Андреевского Яковлевой дочерью Филипова девкой Соломонией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно