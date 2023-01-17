Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1750
Жена: Соломония Яковлева
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1750 12.07.1750 Той вотчины деревни Починка крестьянина Ивана Осипова сын отрок Никита той вотчины деревни Андреевского Яковлевой дочерью Филипова девкой Соломонией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно