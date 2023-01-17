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Никита Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1750

Жена: Соломония Яковлева

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1750 12.07.1750 Той вотчины деревни Починка крестьянина Ивана Осипова сын отрок Никита той вотчины деревни Андреевского Яковлевой дочерью Филипова девкой Соломонией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Починок, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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