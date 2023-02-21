Вера Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1738
Отец: Яков Григорьев
ИВ-1737 Веры нет ИВ-1738 --- ИВ-1739 Веры нет (почему?) ИВ-1740 Вера 2=1738 ИВ-1741 Вера 3=1738 ИВ-1742 Вера 5=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Вера 8=1738 ИВ-1745 Вера 9=1737 ИВ-1746 Вера 9... Показать все
Бракосочетание
29.06.1763
Муж: Кузьма Григорьев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 29.06.1763 Той вотчины деревни Старого Фатекова [Старое Фитюково] крестьянина Григория Тарасова сын отрок Козма той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Яковлевой дочерью Верой первым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно