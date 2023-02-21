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Вера Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Яков Григорьев

Мать: Первая Жена Евфимия Григорьева

ИВ-1737 Веры нет ИВ-1738 --- ИВ-1739 Веры нет (почему?) ИВ-1740 Вера 2=1738 ИВ-1741 Вера 3=1738 ИВ-1742 Вера 5=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Вера 8=1738 ИВ-1745 Вера 9=1737 ИВ-1746 Вера 9... Показать все
Бракосочетание
29.06.1763

Муж: Кузьма Григорьев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 29.06.1763 Той вотчины деревни Старого Фатекова [Старое Фитюково] крестьянина Григория Тарасова сын отрок Козма той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Яковлевой дочерью Верой первым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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