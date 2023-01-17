Феофилакт Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1741
Отец: Яков Григорьев
ИВ-1740, 1741 Феофилакта нет ИВ-1742 Феофилакт того же года=1742 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Феофилакт 4=1740 ИВ-1745 Феофилакт 5=1740 ИВ-1746 Феофилакт 5=1741 ИВ-1747 Феофилакт 6=1741 ИВ-17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно