Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1735
Отец: Яков Григорьев
ИВ-1737 Мария Яковлева 2=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 МАРФА 4=1735 ИВ-1740 МАВРА 6=1734 ИВ-1741, 1742 Мавры нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 МАВРА 10=1734 ИВ-1745 МАВРА 11=1734 ИВ-1746... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно