Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Яковлева

Марфа Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Яков Григорьев

Мать: Первая Жена Евфимия Григорьева

ИВ-1737 Мария Яковлева 2=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 МАРФА 4=1735 ИВ-1740 МАВРА 6=1734 ИВ-1741, 1742 Мавры нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 МАВРА 10=1734 ИВ-1745 МАВРА 11=1734 ИВ-1746... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close