Евдокия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Евдокия Павлова 50=1687 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Евдокия Павлова 52=1687 ИВ-1740 Евдокия Павлова 53=1687 ИВ-1741 Евдокия Павлова 54=1687 ИВ-1742 Евдокия Павлова 55=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1712

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кондратьев

ИВ-1737 Яков 25=1712 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Яков Григорьев 27=1712 ИВ-1740 Яков Григорьев 27=1713 ИВ-1741 Яков Григорьев 28=1713 ИВ-1742 Яков Григорьев 29=1713 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кондратьев

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1746
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1746, 1747 Евдокии нет, Григорий вдов 1745? 1746?
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