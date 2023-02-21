Евдокия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Евдокия Павлова 50=1687 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Евдокия Павлова 52=1687 ИВ-1740 Евдокия Павлова 53=1687 ИВ-1741 Евдокия Павлова 54=1687 ИВ-1742 Евдокия Павлова 55=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кондратьев
ИВ-1737 Яков 25=1712 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Яков Григорьев 27=1712 ИВ-1740 Яков Григорьев 27=1713 ИВ-1741 Яков Григорьев 28=1713 ИВ-1742 Яков Григорьев 29=1713 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Кондратьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1746
ИВ-1746, 1747 Евдокии нет, Григорий вдов 1745? 1746?