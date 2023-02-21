Вторая Жена Варвара Валаамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Варвара Валаамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1744 Варвара Валаамовна 20=1724, встретила первый раз ИВ-1745 Варвара Валаамовна 21=1724 ИВ-1746 Варвара Валаамовна 21=1725 ИВ-1747 Варвара Валаамовна 22=1725 ИВ-1748 Варвара Валаамовна 22=1726
Рождение ребёнка
1742

Сын: Яков

Отец ребёнка: не указан

ИВ-1748 Яков 6=1742
Рождение ребёнка
1746

Сын: Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

ИВ-1748 Афанасий 2=1746
Рождение ребёнка
1747

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

ИВ-1748 Пётр 1=1747
Рождение ребёнка
22.03.1755

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1755 22.03.1755 Деревни Андреевского у крестьянина Якова Григорьева сын Василей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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