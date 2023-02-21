Вторая Жена Варвара Валаамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1744 Варвара Валаамовна 20=1724, встретила первый раз ИВ-1745 Варвара Валаамовна 21=1724 ИВ-1746 Варвара Валаамовна 21=1725 ИВ-1747 Варвара Валаамовна 22=1725 ИВ-1748 Варвара Валаамовна 22=1726
Рождение ребёнка
1742
Сын: Яков
Отец ребёнка: не указан
ИВ-1748 Яков 6=1742
Рождение ребёнка
1746
Сын: Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
ИВ-1748 Афанасий 2=1746
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
ИВ-1748 Пётр 1=1747
Рождение ребёнка
22.03.1755
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
МК-1755 22.03.1755 Деревни Андреевского у крестьянина Якова Григорьева сын Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно