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Иванов Василий

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Место рождения

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

30.07.1888

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888

Отец: Федоров Иван

Мать: Андреева Анна

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
23.01.1913

Жена: Федорова Александра

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: Павлова Мария

Мать ребёнка: Федорова Александра

Малое Приезжево, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Федорова Александра

Смерть
1923
Малое Приезжево, Островский муниципальный район, Псковская область
После первой мировой войны вернулся с осколком в спине и умер. Был еще брат, учился на священника но умер в молодости
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