Иванов Василий
Место рождения
Дата рождения30.07.1888
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888
Отец: Федоров Иван
Мать: Андреева Анна
Бракосочетание
23.01.1913
Жена: Федорова Александра
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
10.10.1914
Дочь: Павлова Мария
Мать ребёнка: Федорова Александра
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Федорова Александра
Смерть
1923
После первой мировой войны вернулся с осколком в спине и умер. Был еще брат, учился на священника но умер в молодости