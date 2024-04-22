Федоров Иван
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1882
Жена: Андреева Анна
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
17.01.1884
Сын: Иванов Григорий
Мать ребёнка: Андреева Анна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Николаева Мария
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Иванов Василий
Мать ребёнка: Андреева Анна
Смерть
Неизвестно