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Федоров Иван

Место рождения

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Федор

Мать: не указана

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Или 1861
Бракосочетание
09.11.1882

Жена: Андреева Анна

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Иванов Григорий

Мать ребёнка: Андреева Анна

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Николаева Мария

Мать ребёнка: не указана

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Иванов Василий

Мать ребёнка: Андреева Анна

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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