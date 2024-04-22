Павлова (Васильева) Мария
Место рождения
Дата рождения10.10.1914
Дата смерти11.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914
Отец: Иванов Василий
Мать: Федорова Александра
Рождение ребёнка
08.10.1931
Дочь: Дедова Галина
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Бракосочетание
1933
Муж: Павлов Леонид
Рождение ребёнка
22.11.1944
Дочь: Попова Тамара
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Рождение ребёнка
13.08.1946
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Рождение ребёнка
19.08.1948
Дочь: Желтякова Надежда
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Рождение ребёнка
27.02.1952
Дочь: Эзыкьян Евгения
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.11.1989