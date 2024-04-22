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Павлова (Васильева) Мария

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Место рождения

Малое Приезжево, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.10.1914

Дата смерти

11.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914

Отец: Иванов Василий

Мать: Федорова Александра

Малое Приезжево, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1931

Дочь: Дедова Галина

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Бракосочетание
1933

Муж: Павлов Леонид

Рождение ребёнка
22.11.1944

Дочь: Попова Тамара

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Рождение ребёнка
13.08.1946

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Рождение ребёнка
19.08.1948

Дочь: Желтякова Надежда

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Рождение ребёнка
27.02.1952

Дочь: Эзыкьян Евгения

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.11.1989
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