Федорова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова Александра

Федорова Александра

avatar

Место рождения

Поляки, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.08.1894

Дата смерти

13.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1894

Отец: Дмитриев Федор

Мать: Михайлова Меланья

Поляки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Бракосочетание
23.01.1913

Муж: Иванов Василий

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
10.10.1914

Дочь: Павлова Мария

Отец ребёнка: Иванов Василий

Малое Приезжево, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Иванов Василий

Смерть
13.10.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close