Федорова Александра
Место рождения
Дата рождения13.08.1894
Дата смерти13.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1894
Отец: Дмитриев Федор
Мать: Михайлова Меланья
По старому стилю
Бракосочетание
23.01.1913
Муж: Иванов Василий
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
10.10.1914
Дочь: Павлова Мария
Отец ребёнка: Иванов Василий
Малое Приезжево, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Иванов Василий
Смерть
13.10.1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург