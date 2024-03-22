деревня Гнилки, деревня Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Гнилки

Островский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Островский уезд
10204Гнилки, погост.при р. Великой.121271618Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Островский уезд, Лисинская волость
248. Гнилки, погост бывший владельческий, при реке Великой, дворов 8, жителей 60, 2 церкви православных

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Островский район
54128Гнилкидеревня57°16'с.ш.28°28'в.д.O-35-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Островский муниципальный район, Сельское поселение Бережанская волость
58633404151д Гнилкидеревня
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