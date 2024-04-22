Андреева Анна
Место рождения
Дата рождения16.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1865
Отец: Михайлов Андрей
Мать: Авдотья
В метриках записана под номером 2 | Лисинской волости Островского уезда
Бракосочетание
09.11.1882
Муж: Федоров Иван
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
17.01.1884
Сын: Иванов Григорий
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
30.07.1888
Сын: Иванов Василий
Отец ребёнка: Федоров Иван
Смерть
Неизвестно