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Андреева Анна

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Место рождения

Уварниково, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

16.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1865

Отец: Михайлов Андрей

Мать: Авдотья

Уварниково, Островский уезд, Псковская губерния
В метриках записана под номером 2 | Лисинской волости Островского уезда
Бракосочетание
09.11.1882

Муж: Федоров Иван

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
17.01.1884

Сын: Иванов Григорий

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1888

Сын: Иванов Василий

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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