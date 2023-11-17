(Васильева) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Серафима

(Васильева) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Иванов Василий

Мать: Федорова Александра

Смерть
1942
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