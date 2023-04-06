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Майоров Константин Георгиевич

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Место рождения

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.05.1874

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1874

Отец: Майоров Георгий Яковлевич

Мать: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Майоров Александр Константинович

Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Майоров Георгий Константинович

Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Майоров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1914

Дочь: Кляшина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1940
Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
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