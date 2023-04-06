Майоров Константин Георгиевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1874
Дата смерти1940
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1874
Рождение ребёнка
1904
Сын: Майоров Александр Константинович
Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Майоров Георгий Константинович
Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Майоров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
17.06.1914
Дочь: Кляшина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Майорова Марфа Яковлевна
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно