Майоров Георгий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1864
Рождение ребёнка
15.01.1865
Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
03.07.1866
Сын: Майоров Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
12.08.1867
Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
23.07.1871
Дочь: Постнова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
21.05.1874
Сын: Майоров Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно