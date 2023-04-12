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Майоров Георгий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майоров Яков Феоктистович

Мать: Майорова Ирина Потаповна

Бракосочетание
14.02.1864

Жена: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1865

Сын: Майоров Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1866

Сын: Майоров Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1867

Сын: Майоров Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.07.1871

Дочь: Постнова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1874

Сын: Майоров Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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