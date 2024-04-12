Постнова (Майорова) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1871
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Постнов Павел Кузьмич
Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Постнова Евгенияя Павловна
Отец ребёнка: Постнов Павел Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно