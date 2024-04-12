Постнова (Майорова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постнова (Майорова) Мария Георгиевна

Место рождения

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1871

Отец: Майоров Георгий Яковлевич

Мать: Майорова Александра Сергеевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Постнов Петр Павлович

Отец ребёнка: Постнов Павел Кузьмич

Боровое, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Постнова Евгенияя Павловна

Отец ребёнка: Постнов Павел Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постнов Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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