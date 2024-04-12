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Майорова Александра Сергеевна

Место рождения

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.02.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844

Отец: Сергей Никифорович

Мать: Наталья Дмитриевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.02.1864

Муж: Майоров Георгий Яковлевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1865

Сын: Майоров Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1866

Сын: Майоров Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1867

Сын: Майоров Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1869

Дочь: Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.07.1871

Дочь: Постнова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1874

Сын: Майоров Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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