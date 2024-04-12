Майорова Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1844
Отец: Сергей Никифорович
Мать: Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
14.02.1864
Рождение ребёнка
15.01.1865
Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.07.1866
Сын: Майоров Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.08.1867
Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1869
Дочь: Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.07.1871
Дочь: Постнова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1874
Сын: Майоров Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Майоров Георгий Яковлевич
Смерть
Неизвестно