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Майорова Ирина Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.10.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1841

Сын: Майоров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1844

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Целюкова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович

Смерть
15.10.1889
Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
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