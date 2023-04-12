Майорова Ирина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.10.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1841
Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
14.03.1844
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целюкова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Майоров Яков Феоктистович
Смерть
15.10.1889