Майоров Яков Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1841
Мать ребёнка: Майорова Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
14.03.1844
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Майорова Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целюкова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Майорова Ирина Потаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Майорова Ирина Потаповна
Смерть
Неизвестно