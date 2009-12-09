Кляшина (Майорова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКляшина (Майорова) Надежда Константиновна

Кляшина (Майорова) Надежда Константиновна

avatar

Место рождения

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.06.1914

Дата смерти

09.12.2009

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914

Отец: Майоров Константин Георгиевич

Мать: Майорова Марфа Яковлевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.02.1940

Муж: Кляшин Павел Константинович

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кляшин Павел Константинович

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кляшин Павел Константинович

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.12.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close