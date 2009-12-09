Кляшина (Майорова) Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рождения17.06.1914
Дата смерти09.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914
Бракосочетание
11.02.1940
Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кляшин Павел Константинович
Рождение ребёнка
06.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кляшин Павел Константинович
Смерть
09.12.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния