Кляшин Павел Константинович
Место рождения
Дата рождения14.01.1913
Дата смерти12.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913
Бракосочетание
11.02.1940
Рождение ребёнка
21.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кляшина Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
06.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кляшина Надежда Константиновна
Смерть
12.11.1954
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище