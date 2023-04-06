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Кляшин Павел Константинович

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Место рождения

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

14.01.1913

Дата смерти

12.11.1954

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913

Отец: Кляшен Константин Савельевич

Мать: Кляшен Фекла Демьяновна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Бракосочетание
11.02.1940

Жена: Кляшина Надежда Константиновна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1943

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Мать ребёнка: Кляшина Надежда Константиновна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кляшина Надежда Константиновна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.11.1954
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Богословское кладбище
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