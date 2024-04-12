Кляшен (Кухаренко) Фекла Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Кухаренко Демьян
Мать: ?
Бракосочетание
17.09.1905
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич
Рождение ребёнка
12.03.1908
Сын: Кляшен Николай Константинович
Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Кляшен Петр Константинович
Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич
Рождение ребёнка
14.01.1913
Сын: Кляшин Павел Константинович
Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Клешнев Евгений Константинович
Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич
Смерть
1948