Кляшен (Кухаренко) Фекла Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляшен (Кухаренко) Фекла Демьяновна

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Место рождения

Плиговки, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кухаренко Демьян

Мать: ?

Плиговки, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
17.09.1905

Муж: Кляшен Константин Савельевич

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич

Рождение ребёнка
12.03.1908

Сын: Кляшен Николай Константинович

Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Кляшен Петр Константинович

Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Кляшин Павел Константинович

Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Клешнев Евгений Константинович

Отец ребёнка: Кляшен Константин Савельевич

Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
1948
Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область
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