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Кляшен Константин Савельевич

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Место рождения

Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

19.09.1878

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1878

Отец: Кляшен Савелий

Мать: не указана

Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
17.09.1905

Жена: Кляшен Фекла Демьяновна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Кляшен Фекла Демьяновна

Рождение ребёнка
12.03.1908

Сын: Кляшен Николай Константинович

Мать ребёнка: Кляшен Фекла Демьяновна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Кляшен Петр Константинович

Мать ребёнка: Кляшен Фекла Демьяновна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Кляшин Павел Константинович

Мать ребёнка: Кляшен Фекла Демьяновна

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Кляшен Фекла Демьяновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Клешнев Евгений Константинович

Мать ребёнка: Кляшен Фекла Демьяновна

Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область
Смерть
1942
Дворица, Верхнедвинский район, Витебская область
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