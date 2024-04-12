Майорова (Грачева) Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1878
Дата смерти09.04.1964
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1878
Отец: Грачев Яков Петрович
Мать: Грачева Елена Степановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Майоров Александр Константинович
Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Майоров Георгий Константинович
Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Майоров Владимир Константинович
Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич
Рождение ребёнка
17.06.1914
Дочь: Кляшина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич
Смерть
09.04.1964
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище