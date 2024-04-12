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Майорова (Грачева) Марфа Яковлевна

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Место рождения

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.08.1878

Дата смерти

09.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1878

Отец: Грачев Яков Петрович

Мать: Грачева Елена Степановна

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Майоров Александр Константинович

Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Майоров Георгий Константинович

Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Майоров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1914

Дочь: Кляшина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Майоров Константин Георгиевич

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.04.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское кладбище
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