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Майоров Георгий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Майоров Константин Георгиевич

Мать: Майорова Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачева Мария Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Майорова Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Майорова Елена Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Елена Ефимовна

Смерть
1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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