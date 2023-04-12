Майоров Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Майорова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Майорова Елена Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Елена Ефимовна
Смерть
1974
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург