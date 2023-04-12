Майоров Константин Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Константин Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майоров Георгий Константинович

Мать: Майорова Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно