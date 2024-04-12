Майорова (Богданова) Елена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения13.04.1912
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1912
Крестили в Церкви Петра и Павла женского отделения Обуховской больницы.
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Майоров Георгий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище