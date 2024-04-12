Майорова (Богданова) Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайорова (Богданова) Елена Ефимовна

Майорова (Богданова) Елена Ефимовна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.04.1912

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1912

Отец: Богданов Ефим Гаврилович

Мать: Богданова Евдокия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крестили в Церкви Петра и Павла женского отделения Обуховской больницы.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Майоров Георгий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Майоров Георгий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Георгий Константинович

Смерть
1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close