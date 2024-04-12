Грачева (Никитина) Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Никитина ?
Мать: ?
Бракосочетание
05.07.1920
Рождение ребёнка
04.06.1921
Сын: Грачев Константин Федорович
Отец ребёнка: Грачев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
26.01.1923
Отец ребёнка: Грачев Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище