Грачева (Никитина) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Никитина) Мария Афанасьевна

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Место рождения

Петраково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Никитина ?

Мать: ?

Петраково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.07.1920

Муж: Грачев Федор Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.06.1921

Сын: Грачев Константин Федорович

Отец ребёнка: Грачев Федор Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1923

Сын: Грачев Евгений Федорович

Отец ребёнка: Грачев Федор Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Георгий Константинович

Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Богословское кладбище
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