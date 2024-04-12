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Грачев Федор Яковлевич

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Место рождения

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около ?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Грачев Яков Петрович

Мать: Грачева Елена Степановна

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.07.1920

Жена: Грачева Мария Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.06.1921

Сын: Грачев Константин Федорович

Мать ребёнка: Грачева Мария Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1923

Сын: Грачев Евгений Федорович

Мать ребёнка: Грачева Мария Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около ?.07.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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