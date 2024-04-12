Грачев Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиОколо ?.07.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Грачев Яков Петрович
Мать: Грачева Елена Степановна
Бракосочетание
05.07.1920
Рождение ребёнка
04.06.1921
Сын: Грачев Константин Федорович
Мать ребёнка: Грачева Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
26.01.1923
Мать ребёнка: Грачева Мария Афанасьевна
Смерть
Около ?.07.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести