Грачева Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1878

Дочь: Майорова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Богданова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Грачев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович

Бочкари, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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