Грачева Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1878
Дочь: Майорова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Богданова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грачев Яков Петрович
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург