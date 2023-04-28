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Майоров Владимир Константинович

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Место рождения

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Майоров Константин Георгиевич

Мать: Майорова Марфа Яковлевна

Березово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Сергей

Мать ребёнка: Майорова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Анастасия Алексеевна

Смерть
1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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