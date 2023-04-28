Майоров Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Сергей
Мать ребёнка: Майорова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния