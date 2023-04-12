Майорова (Семенец) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майоров Владимир Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Сергей
Отец ребёнка: Майоров Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999