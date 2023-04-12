Майорова (Семенец) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Семенец) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Владимир Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Сергей

Отец ребёнка: Майоров Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Владимир Константинович

Смерть
1999
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