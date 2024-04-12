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Виногоров Иван Семёнович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1787

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Виногоров Семен Васильевич

Мать: Виногорова Ирина Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Виногорова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Виногорова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Виногорова Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Виногорова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Нехорошкова Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1826

Сын: Виногоров Ефим Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Виногорова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1828

Сын: Виногоров Илья Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1829

Сын: Виногоров Яков Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1857
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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