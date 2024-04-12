Виногоров Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Виногорова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Виногорова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Виногорова Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Виногорова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Нехорошкова Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Виногорова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Виногорова Ирина Борисовна
Смерть
1857