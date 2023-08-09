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Виногоров Илья Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Виногоров Иван Семёнович

Мать: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ешмекова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Корниловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1859

Сын: Виногоров Лаврентий Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Корниловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1865

Сын: Виногоров Алексей Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1866

Сын: Виногоров Арсений Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Виногорова Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1869

Сын: Виногоров Иван Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1879

Сын: Виногоров Лукьян Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Любовь Иннокентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Сын: Виногоров Владимир Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Любовь Иннокентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1887

Сын: Виногоров Александр Ильич

Мать ребёнка: Виногорова Любовь Иннокентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Любовь Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Пелагея Корниловна