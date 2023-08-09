Виногоров Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ешмекова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Корниловна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Виногоров Лаврентий Ильич
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Корниловна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Виногорова Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Виногоров Иван Ильич
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Савельевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Виногорова Любовь Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Виногорова Любовь Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Виногоров Александр Ильич
Мать ребёнка: Виногорова Любовь Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно