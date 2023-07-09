Виногорова Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Ирина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Виногорова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Виногорова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Виногорова Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Виногорова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Нехорошкова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1826

Сын: Виногоров Ефим Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Виногорова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1828

Сын: Виногоров Илья Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1829

Сын: Виногоров Яков Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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