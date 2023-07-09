Виногорова Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Виногорова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Виногорова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Виногорова Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Виногорова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Виногорова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Нехорошкова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Виногорова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Виногоров Иван Семёнович