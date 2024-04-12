Виногоров Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1872
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пауткина Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виногорова Александра Ефимовна
Смерть
1872