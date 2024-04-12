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Виногоров Ефим Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1826

Дата смерти

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Виногоров Иван Семёнович

Мать: Виногорова Ирина Борисовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пауткина Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Егор Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виногорова Александра Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1872
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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