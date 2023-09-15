Виногоров Лукьян Ильич
Место рождения
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1906
Сын: Виногоров Иван Лукьянович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Сергей Лукьянович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Виногорова Елизавета Лукьяновна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Виногоров Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно