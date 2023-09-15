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Виногоров Лукьян Ильич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Виногоров Илья Иванович

Мать: Виногорова Любовь Иннокентьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1906

Сын: Виногоров Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Сергей Лукьянович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Виногорова Елизавета Лукьяновна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Сын: Виногоров Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анна Васильевна

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