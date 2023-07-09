Виногорова Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Виногоров Мирон Семёнович
Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Виногоров Кондратий Семёнович
Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Виногоров Константин Семёнович
Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно