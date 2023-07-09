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Виногорова Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Виногоров Мирон Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1780

Сын: Виногоров Кондратий Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1786

Сын: Виногоров Константин Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1787

Сын: Виногоров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1798

Сын: Виногоров Яков Семёнович

Отец ребёнка: Виногоров Семен Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Семен Васильевич

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