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Виногоров Яков Семёнович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Виногоров Семен Васильевич

Мать: Виногорова Ирина Яковлевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Виногорова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1822

Сын: Виногоров Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пауткина Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Виногорова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Виногорова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Виногорова Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Виногорова Дарья Саввична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Виногорова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Виногорова Дарья Саввична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Аксинья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Дарья Саввична

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