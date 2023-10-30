Виногоров Яков Семёнович
Место рождения
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Виногорова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Виногоров Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пауткина Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Виногорова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Виногорова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Виногорова Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Виногорова Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Виногорова Дарья Саввична
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Виногорова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Виногорова Дарья Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно