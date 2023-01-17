Куранова (Иванова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817 ст.
Дата смерти22.07.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Жених: служащий казак Георгий Иванович Куранов - 25 лет Невеста: Анна Александровна 18 лет дочь девица умершего государственного крестьянина Александра Иванова Поручители: отец жениха Иван Иванович К... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1836 ст.
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: служащий казак Михаил Иванович Куранов и мещанина Семена Александровича Мещерякова жена Матрена Афанасьевна Афанасьевна https://rodoslovnaya.a... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1837 ст.
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: служащий казак Иван Мамутов и умершего казака Никиты Осьминина жена вдова Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 36... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1839 ст.
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: казак Егор Иванович Куранов Восприемники: Красноярского уездного суда писарь Иван Анфтропович Квасов и мещанина ?Ивановича Тарасова дочь Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1842 ст.
Дочь: Куранова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: служаший казак Григорий Иванович Куранов Восприемники: Красноярской Градской больницы Старший фельдшер Федор Артемьевич Степанов и мещанина Семена Александровича Мещерякова жена Матрена Афанасье... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1843 ст.
Дочь: Куранов Александр Егорович
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: служаший казак Георгий Иванович Куранов Восприемники: Красноярского уездного суда писарь Иван Евтрапович Квасов и крестьянина Ивана Васильевича Шветова жена Мавра Ильина https://rodoslovnaya.a... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1846 ст.
Дочь: Куранова Агриппина Егоровна
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: мещанин Иван Иванович Шапошников и умершего казака Ивана Мартынова жена Акилина Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1848 ст.
Дочь: Куранова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Егор Иванович Куранов Восприемники: Красноярской конно-артиллерийской N16 батареи служащий казак Николай Иванович Куранов и Красноярского мещанина Кирилла Васильевича Данилова же... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1851 ст.
Отец ребёнка: Куранов Егор Иванович
Отец: служащий казак Георгий Иванович Куранов Восприемники: отставной казак Иван Кузьмич Мамутов и служащего казака Алексея Ивановича Куранова жена Прасковья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl... Показать все
Смерть
22.07.1853
Умерла от рвоты и поноса в возрасте 37 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 270 номер 69